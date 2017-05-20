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  3. 20 Mayıs 2017 22:15

Antalyada tur otobüsü devrildi: 16 yaralı

Antalya’ta tur otobüsünün devrilmesi sonucu 16 turist yaralandı. Çoğunluğunun Alman ve Avusturyalı olduğu öğrenilen turistler Kemer ve Antalya’daki hastanelerde tedavi altına alındı.

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