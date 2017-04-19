  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Nisan 2017 08:50

Antalyada tüyler ürperten kadın cinayeti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü.

Video Galeri
İstanbul'da organize soygun!.. O anlar kamerada!
İstanbul'da organize soygun!.. O anlar kamerada!
Video Galeri
Başkente şehit ateşi düştü
Başkente şehit ateşi düştü
Video Galeri
Tuncelide düşen helikopterin enkazı kaldırılıyor
Tuncelide düşen helikopterin enkazı kaldırılıyor
Video Galeri
Otomobilde çakmak gazı patladı: 1 ağır yaralı
Otomobilde çakmak gazı patladı: 1 ağır yaralı
Video Galeri
İstanbulda zehir tacirlerine şafak baskını
İstanbulda zehir tacirlerine şafak baskını
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önemli olan maçı almaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önemli olan maçı almaktır