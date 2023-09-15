Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da tüyleri diken diken eden cinayet Antalya'da tüyleri diken diken eden cinayet 15 Eylül 2023 Cuma Saat: 11:10 Güncelleme: 15 Eylül 2023 Cuma 11:10 Antalya'da Ormanlık alanda şarampole yuvarlanmış ve duman çıkarken bulunan araçtan 23 yaşındaki gencin cesedi çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650411771b06d03d6f356033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un barajlarından korkutan manzara! Sular çekildi, cesetler ortaya çıktı! Libya'da ölü sayısı 11 bini aştı Bir kadın cinayeti daha! Cezaevinden çıktığı gibi öldürdü Tanju Özcan kendisine yapılan teklifi canlı yayında açıkladı Mezarlıktan gelen ses sonrası görenleri çılgına çeviren manzara Ne yaptınız kızlar! El ele intihar kamerada İstanbul’da orman yangını Kaçak göçmenin 3 gün boyunca yaşadığı yer şoke etti İstanbul'un zemin sıvılaşması alarmı veren 15 ilçesi açıklandı