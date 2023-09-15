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Antalya'da tüyleri diken diken eden cinayet

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Antalya'da Ormanlık alanda şarampole yuvarlanmış ve duman çıkarken bulunan araçtan 23 yaşındaki gencin cesedi çıktı.

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