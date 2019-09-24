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  3. 24 Eylül 2019 15:55

Antalya'da uçağı düştü zannettiler ama...

Antalya Konyaaltı Sahili'nde denize doğru alçalan uçağı, vatandaşlar düştü zannetti. Denizden su alıp yükselen uçağın, yangın söndürme filosuna katılan yeni uçaklardan biri olduğu anlaşıldı.

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