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  3. 06 Ağustos 2017 16:45

Antalyada vahşet: 20 kedi katledildi

Antalya'da bir sitenin bahçesinde kimliği belirsiz kişilerce zehirlenen ve bazılarının da başı ezilen çoğu yavru 20 kedi ölüsü bulundu.

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