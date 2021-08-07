Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da yağmur imdada böyle yetişti Antalya'da yağmur imdada böyle yetişti 07 Ağustos 2021 Cumartesi Saat: 17:30 Antalya'nın İbradı ilçesindeki orman yangını, yağmur ve ekiplerin müdahalesiyle sönerken, soğutma çalışmaları ise yüksek noktalarda karadan devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610e99083afce26eea132203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''6 saatte bir atom bombası atmış gibi enerji çıktı'' Datça sahilinde tedirgin eden görüntü İstanbul'da orman yangını! Muğla'da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı Aydın'daki yemyeşil ormanlardan geriye bu kaldı İstanbul'da korkunç cinayet kamerada Yangın söndürme uçağının bu sortisi olay oldu Tanju Özcan: ''Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım'' Canlı yayın karışınca canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı