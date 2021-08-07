Antalya'da yağmur imdada böyle yetişti

Antalya'nın İbradı ilçesindeki orman yangını, yağmur ve ekiplerin müdahalesiyle sönerken, soğutma çalışmaları ise yüksek noktalarda karadan devam ediyor.

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