  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Antalya'da yağmur imdada böyle yetişti

Antalya'da yağmur imdada böyle yetişti

Antalya'nın İbradı ilçesindeki orman yangını, yağmur ve ekiplerin müdahalesiyle sönerken, soğutma çalışmaları ise yüksek noktalarda karadan devam ediyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
''6 saatte bir atom bombası atmış gibi enerji çıktı''
Datça sahilinde tedirgin eden görüntü
İstanbul'da orman yangını!
Muğla'da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı
Aydın'daki yemyeşil ormanlardan geriye bu kaldı
İstanbul'da korkunç cinayet kamerada
Yangın söndürme uçağının bu sortisi olay oldu
Tanju Özcan: ''Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım''
Canlı yayın karışınca canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı