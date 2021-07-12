Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya’da yanan otomobilde can pazarı - İhlas Haber Ajansı Antalya’da yanan otomobilde can pazarı - İhlas Haber Ajansı 12 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 14:10 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ec2320ab307303fc4f8453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uçurumun kenarındaki salıncaktan böyle düştüler Köyüne döndü, hibe desteğiyle 3 yılda 250 bin TL kazandı Fenerbahçe'de Volkan Demirel devri sona erdi Hayırsız evlat annesini sokak ortasında darp etti Takla atan araçtan inanılmaz kurtuluş kamerada HDP ilçe binasına silahlı saldırı Bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı Türkiye'nin cennetiydi... Artık bir mezarlık! Korkunç görüntüler.... İstanbul'da vahşet! 2 ölü, 1 yaralı