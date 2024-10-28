Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da yazdan kalma günler Antalya'da yazdan kalma günler 28 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 17:45 Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı 27 dereceyi aşarken, turistler ve vatandaşlar soluğu sahilde aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671fa3a50c437c259b013ab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocuğun ölümüne neden oldu; araca binip intihar etti Türk mühendislerin geliştirdiği SİPER envantere girdi Muş'ta yolcu treni kazası: Ölü ve yaralılar var Yenidoğan çetesi için hesap vakti: Duruşma tarihi belli oldu Türkiye'nin minik dahisinin becerisi herkesi şaşırttı Trafikte ''yok artık'' dedirten rezalet: Gören gözlerine inanamadı Elektrikli lüks cip park halinde alev topuna döndü! Karadeniz'deki düğünde yaşananlar komedi filmlerini aratmadı İstanbul'da yer gök kırmızı beyaz