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Antalya'da yerel seçim cinayet

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Antalya'da siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan kavgada silahlı çatışmaya dönüştü ve 2 kardeş olay yerinde yaralanırken kardeşlerden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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