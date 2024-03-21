Antalya'da yerel seçim cinayet

Antalya'da siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan kavgada silahlı çatışmaya dönüştü ve 2 kardeş olay yerinde yaralanırken kardeşlerden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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