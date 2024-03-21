Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da yerel seçim cinayet Antalya'da yerel seçim cinayet 21 Mart 2024 Perşembe Saat: 17:40 Güncelleme: 21 Mart 2024 Perşembe 17:40 Antalya'da siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan kavgada silahlı çatışmaya dönüştü ve 2 kardeş olay yerinde yaralanırken kardeşlerden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fc46f28af4498b3f003f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elon Musk'ın Neuralink'i başardı: Düşünce yoluyla satranç oynadı İki çocuğunu öldürüp bu mektubu yazdı Kuzey Marmara Otoyolu’nda faciadan dönüldü Liselilerin okuldaki ''kız arkadaş'' kavgası kanlı bitti Ankara Büyükşehir Belediyesi seçim öncesi kirli elleri ifşa etti 21 ilde dev operasyon: 161 gözaltı Hızlı tren hattı çalışmasında göçük: 2 işçi toprak altında! İstanbul'un göbeğinde silahlı kavga kamerada Erdoğan kamu bankalarının emeklilere vereceği promosyon miktarını açıkladı