Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da yerleşim yerine yakın alanda orman yangını Antalya'da yerleşim yerine yakın alanda orman yangını 06 Haziran 2024 Perşembe Saat: 14:15 Güncelleme: 06 Haziran 2024 Perşembe 14:15 Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ağaçlık alanda yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66619a6575df45c8d104bf93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapığa gözaltı Mardin yine yanıyor... Dumanlar gökyüzünü sardı Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor İstanbul'da öğretmene kanlı infaz Bülent Ersoy, canlı yayında Arto'nun sesini kesti Türkiye'nin 2'nci astronotu uzayda yapacağı deneyleri açıkladı Türkiye'nin en soğuk noktasıydı, kuş cennetine döndü İstanbul trafiğinde saç baş yolduran motosikletli taşımacılık