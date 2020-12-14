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  3. 14 Aralık 2020 14:25

Antalya'da yılın yağış rekoru kırıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde, dün başlayıp, gece boyu yer yer şiddetli olarak etkisini sürdüren yağış nedeniyle tarım alanları ve seralar, sular altında kaldı.

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