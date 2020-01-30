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  3. 30 Ocak 2020 11:30

Antalya'da yolcu otobüsünde dehşet anları !

Antalya’nın Alanya ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Otobüste kilitli kalan yolcular büyük panik yaşadı.

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