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Antalya'da ''yüksek kira'' protestosu

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Yabancıya konut satışının rekor kırdığı Antalya'da 20 kişilik bir grup, basın açıklaması yaparak yüksek kira bedellerini protesto etti.

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