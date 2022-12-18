Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da ''yüksek kira'' protestosu Antalya'da ''yüksek kira'' protestosu 18 Aralık 2022 Pazar Saat: 15:45 Güncelleme: 18 Aralık 2022 Pazar 15:45 Yabancıya konut satışının rekor kırdığı Antalya'da 20 kişilik bir grup, basın açıklaması yaparak yüksek kira bedellerini protesto etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639f0b5fb7f4e579882db0ff" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret için yeni açıklama Vicdansız sürücü kamerada! Korkunç olay! Genç kız, babasını uykusunda öldürdü Feribot seferleri iptal! 2 gün yapılamayacak Bir ilimiz dondu! Araçların camları bile buz tuttu Camide nikah tartışma yarattı! Pasta kesip, hediye dağıttılar Taksiciler Odası Başkanı sahaya indi, denetim yaptı Paraşütçü metrelerce yükseklikten yere çakıldı! O anlar kamerada