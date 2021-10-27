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Antalya'daki falezlerde korkunç ölüm

Antalya’da daha önce kayalık alana inen köpeğini kurtarmak için falezlere tırmandığı sırada mahsur kalan trans birey Tamer A., düşerek hayatını kaybetti.

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