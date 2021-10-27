Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'daki falezlerde korkunç ölüm Antalya'daki falezlerde korkunç ölüm 27 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 14:40 Antalya’da daha önce kayalık alana inen köpeğini kurtarmak için falezlere tırmandığı sırada mahsur kalan trans birey Tamer A., düşerek hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61793aca2bd89e1e43547253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastanede refakatçi koltuğundan servet çıktı Erdoğan'dan CHP'ye tepki, İYİ Parti'ye teşekkür Akşener'den Erdoğan'a: ''Mintax’la canım Mintax'la'' Erdoğan'ın fiyatları uygun dediği Tarım Kredi'de fiyatlar uçtu Irak'ın kuzeyinde PKK'ya dev operasyon Kobra zehrinin insan kanıyla olan testi herkesi şaşkına çevirdi Soylu'dan tartışma yaratan açıklama: ''Mahkeme kararı arkamızdan gelsin'' İstanbul'da büyük kaza! TEM kilitlendi, yaralılar var Aşk-ı Memnu Müge Anlı'da gerçek oldu! İzleyiciler şaşkına döndü