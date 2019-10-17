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  3. 17 Ekim 2019 16:00

Antalya'dan acı haber geldi: 1 askerimiz şehit

Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde 4 asker rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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