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  4. Antalyalı aileye tatile geldikleri İstanbul'da hırsızlık şoku

Antalyalı aileye tatile geldikleri İstanbul'da hırsızlık şoku

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Antalya'da İstanbul'a tatile gelen bir aile Şişli'de kaldıkları otelden ayrılıp eşyaları araçlarına yerleştirdikleri sırada hırsızın hedefi oldu. Hırsızlık anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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