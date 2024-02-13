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  4. Antalya’nın 3 ilçesinde okullar tatil edildi

Antalya’nın 3 ilçesinde okullar tatil edildi

Antalya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede yarın okulların tatil edildiğini açıkladı.

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