Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya’nın 3 ilçesinde okullar tatil edildi Antalya’nın 3 ilçesinde okullar tatil edildi 13 Şubat 2024 Salı Saat: 16:10 Antalya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede yarın okulların tatil edildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cb6a4f0ed420723d09ca63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kahvecide iğrenç görüntü: Fincanları tükürerek ''temizledi'' Murat Kurum: ''İBB Radyo’yu yeniden açacağız'' 3 harfliler musallat oldu diye boşalan köye muhtar adayı oldu Üvey anne değil bir cani! Küçük kıza dışkı yedirdi 102 yaşında 5 çocuğu 55 torunu var Turuncu kod uyarısının verilmişti... Turizm cennetimiz sular altında! İstanbul'da miras için kardeş kardeşi vurdu! Şehitlerimizin katili öldürüldü! Gri listeye bir çizik daha İstanbul'da garip anlar: Bir kadının ''garip'' anları kamerada