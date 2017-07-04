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  3. 04 Temmuz 2017 15:45

Antalyanın ciğerleri yandı

Antalya’da aşırı sıcaklar nedeniyle Alanya, Manavgat ve Kaş ilçelerinde 4 günde 8 ayrı noktada çıkan orman yangınlarında bin 108 hektarlık alan tahrip oldu.

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