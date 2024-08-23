Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'nın derinliklerinde ''derin'' operasyon kamerada Antalya'nın derinliklerinde ''derin'' operasyon kamerada 23 Ağustos 2024 Cuma Saat: 09:06 Güncelleme: 23 Ağustos 2024 Cuma 09:06 Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış yaptığı sırada gördüğü plastik şişeye sıkışmış nesli tehlike altındaki orfozu kurtarıp, denize bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c826f1f75b22943806a283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzne gelen askeri dövüp, bıçaklayarak öldürdüler: Görüntüler dehşete düşürdü Tarlada 80, pazarda 180... 100 TL ucuza almak isteyen buraya koşuyor Antalya'da suda saatlerce süren kovalamaca: Eşiyle tartışıp yüzerek kaçtı DEAŞ militanları Türkiye'de yakalandı: 65 gözaltı var Yabancı uyruklu akrabalar birbirine girdi; çok sayıda yaralı, gözaltı ve firari var Marmara Denizi'nde büyük panik: Tam 700 metre açıkta kurtarıldı Neredesin Narin ? Türkiye 8 yaşındaki kayıp Narin'i arıyor İstanbul'da otelde yangın: Müşteriler tahliye edildi İstanbul'da denizde tedirgin eden görüntü