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  4. Antalya'nın derinliklerinde ''derin'' operasyon kamerada

Antalya'nın derinliklerinde ''derin'' operasyon kamerada

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Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış yaptığı sırada gördüğü plastik şişeye sıkışmış nesli tehlike altındaki orfozu kurtarıp, denize bıraktı.

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