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  3. 07 Şubat 2021 12:15

Antalya'nın falezlerinde pes dedirten görüntü

Antalya'da, 30 metre yüksekliğindeki falezlerin kıyısında olta ile balık avlayan amatör balıkçılar, tehlikeye davetiye çıkarıyor.

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