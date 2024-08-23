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Antalyaspor Taraftar Derneği lokaline kurşun yağmuru

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Dün sabah saatlerinde Antalyaspor Taraftar Derneği lokaline kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

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