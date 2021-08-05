Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'ya 1 günlük yağmur müjdesi Antalya'ya 1 günlük yağmur müjdesi 05 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 13:30 Bir haftayı geçkin süredir farklı ilçelerde çıkan orman yangınları ile mücadele eden Antalya’da Cumartesi günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Yağmurun aynı gün kenti terk etmesi tahmin ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610bbdcebe07913c2c6ad5c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi Aydın'da kundaklama iddiası ortalığı karıştırdı: Eli sopalı grup linç ediyordu Metrobüs asansöründe kabus! 8 kişi fenalaştı Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni rotası oraya oldu Yangınların 9'uncu gününde... ''Nene Hatun'' Muğla'ya doğru yola çıktı İstanbul'da su tüketiminde rekor Manavgat yangınında mucize kurtuluş Avrasya Tüneli girişinde feci kaza İstanbul’u terk edip köyüne döndü ve...