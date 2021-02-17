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  3. 17 Şubat 2021 08:50

Antalya'ya 5 yıl aradan sonra kar yağdı

Antalya’da yüksek kesimlere 5 yıl aradan sonra yeniden kar yağdı. Kent merkezine toz şeklinde yağan kar tutmamasına rağmen vatandaşlar cep telefonuyla o anları kaydetti.

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