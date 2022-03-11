Antalya'ya inen Rus pilot: Ukrayna ile olan savaş suçtur

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali devam ederken Rus havayollarında çalışan bir Rus pilot, Antalya’ya inişte alkış alan bir anons yaptı.

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