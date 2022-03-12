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Antalya'ya inen Rus pilotun sözleri alkış aldı

Rus havayolu şirketinde çalışan bir pilot, Antalya'ya indikten sonra bir anons yaparak ''Kaptan pilot konuşuyor. Ukrayna ile olan savaş suçtur'' dedi. Pilotun konuşması yolcular tarafından alkışlandı.

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