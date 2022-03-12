Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'ya inen Rus pilotun sözleri alkış aldı Antalya'ya inen Rus pilotun sözleri alkış aldı 12 Mart 2022 Cumartesi Saat: 14:25 Rus havayolu şirketinde çalışan bir pilot, Antalya'ya indikten sonra bir anons yaparak ''Kaptan pilot konuşuyor. Ukrayna ile olan savaş suçtur'' dedi. Pilotun konuşması yolcular tarafından alkışlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622c8338090ae402770039c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu, AKOM’dan uyardı: En yoğun kar yağışı yaşayacağız Kiev'e ateş açmaya hazırlanan Rus tankının imha ettiği an kamerada Ukrayna bir Rus tankına pusu! O anlar kamerada Kaçtı ama kurtulamadı!! 8 futbolcu bir olup hakeme saldırdı! Öldüresiye dayak kamerada Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapatıldı Türkiye'nin gururu yerli AKINCI TİHA rekor kırdı Kargodan ''kullanılmış'' çöp çıktı, ne yapacağını şaşırdı Kaza değil kabus! Tam 11 araç birbirine girdi Ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul'da