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  3. 04 Mayıs 2020 12:30

Antartika'da eriyen buzullar böyle gözlemlendi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Antarktika’daki buzulların erimesiyle meydana gelen iklim krizinin boyutlarının sergilendiği bir video yayınladı.

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