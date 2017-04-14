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  3. 14 Nisan 2017 16:50

Antik geleceğe tarihten bir yorum

ÇAĞDAŞ sanatçı Genco Gülan'ın 10 yıllık bir çalışma sonucu Antik döneme ait heykelleri günümüz teknolojisinde yeniden yorumlamasıyla oluşturduğu 'Antik Gelecek' isimli sergi Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde sanatseverlerle buluştu.

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