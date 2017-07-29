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  3. 29 Temmuz 2017 10:45

Antikaya olan ilgisi koleksiyoncu yaptı

Zonguldak'ta koleksiyoncu restoran işletmecisi, nostaljik eşyalara olan ilgisi nedeniyle iş yerini antika eşyalarla doldurdu.

Video Galeri
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