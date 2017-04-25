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  3. 25 Nisan 2017 09:50

Anzaklar atalarını unuttu

Anzak çıkarmasının 102'inci yıldönümünde, Arıburnu önündeki Anzak Koyu'nda Şafak Ayini yapıldı. Yapılan törene atalarını anmak için Avustralya ile Yeni Zelanda vatandaşları yine ilgi göstermedi.

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