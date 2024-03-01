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  4. Apartman kaçak Suriyeli yuvası çıktı

Apartman kaçak Suriyeli yuvası çıktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin bir apartmana düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

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