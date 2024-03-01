Anasayfa Video Galeriler Gündem Apartman kaçak Suriyeli yuvası çıktı Apartman kaçak Suriyeli yuvası çıktı 01 Mart 2024 Cuma Saat: 08:25 Güncelleme: 01 Mart 2024 Cuma 08:25 Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin bir apartmana düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e166d119a2038147099447" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı Bakan Yerlikaya duyurdu; bir organize suç örgütü daha çökertildi İstanbul'un Kız Kulesi hasreti bitiyor Restoranda çıkan yangında 43 kişi yanarak can verdi Kerem Aktürkoğlu trafikte saldırıya uğradı Düğünde yerel seçim kavgası: Düğün salonu savaş yerine döndü Kadın yolcu önce taksiciye sonra polis memuruna saldırdı! Jigolo olmak isteyenleri böyle çarptılar! Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı