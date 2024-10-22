Anasayfa Video Galeriler Gündem Apartmanda doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var, ortalık savaş alanına döndü Apartmanda doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var, ortalık savaş alanına döndü 22 Ekim 2024 Salı Saat: 12:35 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanın 3’üncü katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonrasında ortlaık savaş alanına dönerken 6 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671771fffaf9e2281601c7b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte tartıştığı motosikletlilere aracıyla çarpan canavar kamerada Bahçeli Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etti Diyarbakır'daki kuş cenneti Kabaklı Göleti yok oluyor Atlas Kuyruklu Yıldızı'nın Nemrut Krater Gölü'yle buluşma anı görüntülendi Antalya'da kan donduran işkence: 3 gün işkence edip böcek bile yedirdiler Kahrolduk... Bugün Türkiye'de 3 çocuk ısınmak isterken yanarak öldü İstanbul'da büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı Hande Yener Türkiye'nin katledilen çocuklarını dev ekranda andı Babasını ve kardeşini katledip, evi ateşe verdi