Anasayfa Video Galeriler Gündem Apartmanda facia: Onlarca ölü var Apartmanda facia: Onlarca ölü var 12 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 14:55 Kuveyt'te bir binada çıkan yangın bir anda büyüyerek onlarca kişinin ölümüne yol açtı. Korkunç yangının görüntüleri kan dondurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66698cb398dbcb6adf0a6e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine bir sazan sarmalı, yine milyonluk vurgun Sigorta şirketleri bu ücreti araç sahiplerine geri ödeyecek İzmir'de orman yangını TEM'de feci kaza: Kamyon karşı şeritteki araca çarptı Minik devi gören inanamıyor: Kurbanlık keçi danalara rakip oldu Boşanmak istediği kocası hayatını kabusa çevirdi Ogün Samast adliyeden tespih sallayarak çıktı Uçakta klima bozuldu, yolcular baygınlık geçirdi İstanbul'da kontrolsüz yıkım: Bayram öncesi evsiz kaldılar