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  4. Apartmanda ''gürültü'' vahşeti: 2'si çocuk, 5 ölü var!

Apartmanda ''gürültü'' vahşeti: 2'si çocuk, 5 ölü var!

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Başkent Ankara bugün korkunç bir vahşete uyandı. Bir apartmanda komşular arasında çıkan "gürültü" tartışmasında aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi pompalı tüfekle öldürüldü.

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