Anasayfa Video Galeriler Gündem Apartmanda ''gürültü'' vahşeti: 2'si çocuk, 5 ölü var! Apartmanda ''gürültü'' vahşeti: 2'si çocuk, 5 ölü var! 23 Kasım 2023 Perşembe Saat: 07:55 Güncelleme: 23 Kasım 2023 Perşembe 07:55 Başkent Ankara bugün korkunç bir vahşete uyandı. Bir apartmanda komşular arasında çıkan "gürültü" tartışmasında aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi pompalı tüfekle öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655edb3fff2dc2e15a0c0903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD sınırında patlama! FBI sınırı kapattı Sınıfta kız öğrenciler birbirine girdi Bir maden ocağı faciası daha: 3 işçi öldü AVM'deki kahvecide İsrail protestosu kavgası Yağmur bereketiyle geldi! Tarlalar yeşerdi Akşener'den Erdoğan'a çağrı: ''Gelin, bizim gibi bu sistemin önüne geçin'' Karadeniz'de batan geminin yaşam odası bulundu Tam 21 yıl sonra ikinci Dana Ferhat vakası Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı!