  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Ocak 2020 17:20

Apartmanda mangal patladı: 1'i ağır 2 yaralı!

Diyarbakır’da bir kişi, evlerinin balkonunda bulunan şöminede barbekü yapmak için hazırlık yaptı. Ateşin yakılması ile şöminenin içinde bulunan kimyasal maddenin patlaması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Video Galeri
İBB Meclisi'nde olay ! AK Partili meclis üyesi, İYİ Partili ismin üzerine yürüdü
İBB Meclisi'nde olay ! AK Partili meclis üyesi, İYİ Partili ismin üzerine yürüdü
Video Galeri
Zonguldak Valisi: Bunu diyen herkesin o ölümlerde vebali var
Zonguldak Valisi: Bunu diyen herkesin o ölümlerde vebali var
Video Galeri
Avustralya'yı küle çeviren yangın uydudan görüntülendi
Avustralya'yı küle çeviren yangın uydudan görüntülendi
Video Galeri
Yüzüne demir saplanmıştı... Emre'den haber var !
Yüzüne demir saplanmıştı... Emre'den haber var !
Video Galeri
Tartıştığı kadını tabancayla rehin aldı
Tartıştığı kadını tabancayla rehin aldı
Video Galeri
Müge Anlı ''p.z.venk'' diyemedi, anlamını okudu
Müge Anlı ''p.z.venk'' diyemedi, anlamını okudu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM