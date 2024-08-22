  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Apollon Smintheus Tapınağı'nda 1700 yıllık keşif

Apollon Smintheus Tapınağı'nda 1700 yıllık keşif

Güncelleme:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Apollon Smintheus Tapınağı'nda 1700 yıllık kiremit mezar bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Uzman isimden anne ve babalara bilgisayar oyunları için kritik uyar
Uzman isimden anne ve babalara bilgisayar oyunları için kritik uyar
Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altında
Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altında
İstanbul'un barajlarında yeniden alarm zilleri çalmaya başladı
İstanbul'un barajlarında yeniden alarm zilleri çalmaya başladı
Bunu yapan ev sahipleri yandı: 100 bin TL cezası var
Bunu yapan ev sahipleri yandı: 100 bin TL cezası var
Tacizciye tuzak kurup, öldüresiye dövdüler
Tacizciye tuzak kurup, öldüresiye dövdüler
18 ilde büyük operasyon: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
18 ilde büyük operasyon: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı
İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı
Asker eğlencesinde ortalık karıştı: 1 polis yaralı, 2 gözaltı
Asker eğlencesinde ortalık karıştı: 1 polis yaralı, 2 gözaltı
Şehir eşkıyaları taksiciyi dövüp, aracını gasbetti
Şehir eşkıyaları taksiciyi dövüp, aracını gasbetti