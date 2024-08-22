Anasayfa Video Galeriler Gündem Apollon Smintheus Tapınağı'nda 1700 yıllık keşif Apollon Smintheus Tapınağı'nda 1700 yıllık keşif 22 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 10:31 Güncelleme: 22 Ağustos 2024 Perşembe 10:31 Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Apollon Smintheus Tapınağı'nda 1700 yıllık kiremit mezar bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c6e9693116172f3e0a7dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzman isimden anne ve babalara bilgisayar oyunları için kritik uyar Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altında İstanbul'un barajlarında yeniden alarm zilleri çalmaya başladı Bunu yapan ev sahipleri yandı: 100 bin TL cezası var Tacizciye tuzak kurup, öldüresiye dövdüler 18 ilde büyük operasyon: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı Asker eğlencesinde ortalık karıştı: 1 polis yaralı, 2 gözaltı Şehir eşkıyaları taksiciyi dövüp, aracını gasbetti