Anasayfa Video Galeriler Gündem Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek 18 Aralık 2022 Pazar Saat: 15:55 Gürcistan'ın Batum şehrinde Apple mağazasından iPhone 14 Pro Max çalındı. Şüphelinin Türk vatandaşı olduğu belirtilirken, hırsızla ilgili bilgi ulaştırana bin dolar ödül verileceği duyuruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639f0db6917c312c44690153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de üretilen cihaz alay konusu oldu! ''Dünya bize gülüyor'' Ankara'da müzisyene öldüresiye dayak! Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret için yeni açıklama Vicdansız sürücü kamerada! Korkunç olay! Genç kız, babasını uykusunda öldürdü Antalya'da ''yüksek kira'' protestosu Feribot seferleri iptal! 2 gün yapılamayacak Bir ilimiz dondu! Araçların camları bile buz tuttu Camide nikah tartışma yarattı! Pasta kesip, hediye dağıttılar