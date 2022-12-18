Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek

Gürcistan'ın Batum şehrinde Apple mağazasından iPhone 14 Pro Max çalındı. Şüphelinin Türk vatandaşı olduğu belirtilirken, hırsızla ilgili bilgi ulaştırana bin dolar ödül verileceği duyuruldu.

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