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  4. Apple iPhone 15 için birbirlerini ezdiler! ''Pes'' dedirten görüntüler

Apple iPhone 15 için birbirlerini ezdiler! ''Pes'' dedirten görüntüler

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Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni Apple iPhone 15 için Dubai'deki izdiham görenlere "pes" dedirtti.

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