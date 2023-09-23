Anasayfa Video Galeriler Gündem Apple iPhone 15 için birbirlerini ezdiler! ''Pes'' dedirten görüntüler Apple iPhone 15 için birbirlerini ezdiler! ''Pes'' dedirten görüntüler 23 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 09:35 Güncelleme: 23 Eylül 2023 Cumartesi 09:35 Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni Apple iPhone 15 için Dubai'deki izdiham görenlere "pes" dedirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650e872ee90f345f1623e9a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esenyurt'ta kedi kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: Yoldan geçen kurye yaralandı Ronaldo, Arap kıyafeti giyip kılıç kuşandı İstanbul'da orman yangını Atatürk'e hakaretten tutuklanan lisenin ifadesi ortaya çıktı Öğrenciler ev arayışında, emlak dolandırıcıları iş başında Fotoğrafçıda akılalmaz taciz! Bir anda eşofmanını indirdi Kaçak maden ocağında ölen işçi için ailesine para teklif ettiler Bir ilimizde daha ortaya çıktı! Zehirli örümcek Türkiye'de Sendika yöneticisinden skandal ifadeler: ''EYT'linin g.tü başı oynuyor''