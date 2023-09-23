Apple iPhone 15 için birbirlerini ezdiler! ''Pes'' dedirten görüntüler

Fotoğrafçıda akılalmaz taciz! Bir anda eşofmanını indirdi

Kaçak maden ocağında ölen işçi için ailesine para teklif ettiler

Bir ilimizde daha ortaya çıktı! Zehirli örümcek Türkiye'de

Bir ilimiz bu el ilanını konuşuyor: ''Bu 2 köpeği görürseniz...''