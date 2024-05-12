Anasayfa Video Galeriler Gündem Apple yeni reklamı için özür diledi Apple yeni reklamı için özür diledi 12 Mayıs 2024 Pazar Saat: 22:20 Güncelleme: 12 Mayıs 2024 Pazar 22:20 Apple, büyük tepki çeken yeni iPad Pro reklamı için özür diledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664116913f25b3e97c0ccaa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu uçağında cinsel ilişki rezaleti Bir ilimizi vuran dev hortum kamerada; yıkıp geçti Sağanak yağış sele döndü; bir ilimiz sular altında Mansur Yavaş'a ABB personelinden Samanyolu şarkısı sürprizi Genç annenin cansız bedeni anneler gününde bulundu Kazada yaralanan genç sedyeden kalkıp doktora saldırdı Ankara'da feci ölüm: 23'üncü kattan düştü Ankara'nın altında yatan tarih: Mahkemeağcin yer altı şehri Türk pilotların gözünden kuzey ışıkları