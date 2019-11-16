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  3. 16 Kasım 2019 13:55

Apple'ın açığını buldu 200 TL ödül kazandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, teknoloji devi Apple'da daha önce buluduğu açık nedeniyle 500 lia ödül alan Çayan Temel (20), yeni bir açık buldu. Temel Apple'dan hem teşekkür e-maili aldı hem de 200 TL ile ödüllendirildi.

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