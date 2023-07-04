  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Aqua park kaydırağında feci ölüm

Aqua park kaydırağında feci ölüm

Güncelleme:

Antalya'da bir otelin aqua parkında kaydıraktan yüz üstü kayarken, kafasını havuzun tabanına çarpan 65 yaşındaki tatilci hayatını kaybetti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı kavga
Ev arsa satışında yeni dönem bugün başladı
Tesla’nın rakibi ortaya çıktı: Karşınızda BYD Denza N7
Fransa'da polisten TRT muhabirine Türkçe uyarı
Tanju Özcan'ın ''değişim'' yürüyüşünde ikinci gün
Gaziantep'te büyük yangın! Fabrika alevler içinde kaldı
İstanbul’da tatilcilerden geriye çöp yığını kaldı
Salda Gölü için hayati uyarı: ''Hemen durdurun!''
Trakya'nın gizli cenneti, cehenneme döndü