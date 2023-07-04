Anasayfa Video Galeriler Gündem Aqua park kaydırağında feci ölüm Aqua park kaydırağında feci ölüm 04 Temmuz 2023 Salı Saat: 15:50 Güncelleme: 04 Temmuz 2023 Salı 15:50 Antalya'da bir otelin aqua parkında kaydıraktan yüz üstü kayarken, kafasını havuzun tabanına çarpan 65 yaşındaki tatilci hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a4158f4353d621995fbda3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı kavga Ev arsa satışında yeni dönem bugün başladı Tesla’nın rakibi ortaya çıktı: Karşınızda BYD Denza N7 Fransa'da polisten TRT muhabirine Türkçe uyarı Tanju Özcan'ın ''değişim'' yürüyüşünde ikinci gün Gaziantep'te büyük yangın! Fabrika alevler içinde kaldı İstanbul’da tatilcilerden geriye çöp yığını kaldı Salda Gölü için hayati uyarı: ''Hemen durdurun!'' Trakya'nın gizli cenneti, cehenneme döndü