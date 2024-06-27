Anasayfa Video Galeriler Gündem Aquaparkta korkunç olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız ağır yaralandı Aquaparkta korkunç olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız ağır yaralandı 27 Haziran 2024 Perşembe Saat: 17:21 Güncelleme: 27 Haziran 2024 Perşembe 17:21 Ordu'da faaliyet gösteren bir aquaparkta biri çocuk 2 kişi elektrik akımına kapıldı. Bir kişi hayatını kaybederken, 9 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667d7572a42b9dc2aa0830c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Assos'tan kahreden kareler: 43 futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü Mardin'in 5 ilçesinden alevler yükseldi İstanbul Bahçelievler'de bir bina da daha çökme meydana geldi Termometreler 49 dereceyi gösterdi; 6 günde yüzlerce kişi öldü Yönetmen devam dedi; ünlü şarkıcı kamera önünde nöbet geçirdi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Kiracı evi onlarca kedi ölüsü bırakarak tahliye etti İstanbul'da gizemli keşif: Kazı çalışmasında ortaya çıktı Alternatif olsun diye başladılar, şimdi yüzlerce aileye gelir kapısı oldu