Aquaparkta korkunç olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız ağır yaralandı

Ordu'da faaliyet gösteren bir aquaparkta biri çocuk 2 kişi elektrik akımına kapıldı. Bir kişi hayatını kaybederken, 9 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

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