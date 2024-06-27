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  4. Aquaparkta korkunç olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız ağır yaralandı

Aquaparkta korkunç olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız ağır yaralandı

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Ordu'da faaliyet gösteren bir aquaparkta biri çocuk 2 kişi elektrik akımına kapıldı. Bir kişi hayatını kaybederken, 9 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

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