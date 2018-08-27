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  3. 27 Ağustos 2018 23:55

Arabalı vapurdaki kamyon araçların üzerine devrildi

Yalova-Yenikapı seferini yapan arabalı vapurdaki bir kamyon, dev dalgaların etkisiyle devrildi. Kamyon, arabalı vapurdaki otomobillerin üzerine devrilirken araçlarda kimsenin olmayışı olası bir faciayı önledi. Olay, akşam saatlerinde İDO’nun Yalova Yenikapı seferini yapan bir arabalı vapurda meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, Yalova’dan hareket eden arabalı vapurdaki bir...

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