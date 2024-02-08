Anasayfa Video Galeriler Gündem Arabası çakarlı, eli silahlı düğün magandası tutuklandı Arabası çakarlı, eli silahlı düğün magandası tutuklandı 08 Şubat 2024 Perşembe Saat: 10:40 Güncelleme: 08 Şubat 2024 Perşembe 10:40 Mersin'de, düğün konvoyunda yolu kapatıp tabancayla havaya ateş açan ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c48580237fbbb21a08b233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan depremzede çocuklara yine para dağıttı 7 ilde 123 insan kaçakçısı yakalandı 33 ilde film gibi operasyon: 147 DEAŞ'lı yakalandı Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu A Spor spikeri Gaziantep - Fenerbahçe maçında fena yakalandı Erdoğan'a yakın olmaya çalışan AK Partililerin saçmaladığı anlar kamerada Ev sahibinden kiracıya tehdit: Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık Zonguldak'ta yine maden faciası: 1 işçi hayatını kaybetti Zonguldak'ta yine maden faciası: 1 işçi hayatını kaybetti