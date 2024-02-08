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  4. Arabası çakarlı, eli silahlı düğün magandası tutuklandı

Arabası çakarlı, eli silahlı düğün magandası tutuklandı

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Mersin'de, düğün konvoyunda yolu kapatıp tabancayla havaya ateş açan ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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