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  3. 08 Ağustos 2018 16:25

Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tuttu

Ankara’da arabasını yıkamadığı için tartıştığı lastikçiyi önce ayaklarından silahla vurup daha sonra kurşun yağmuruna tutarak öldüren şahıs yakalandı. Şahsın olayda kullandığı silahı bir uzman çavuştan zorla aldığı ortaya çıktı. Olay, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki esnafa kan kusturan ve esnaf tarafından ’Terör Ahmet’ diye bilinen Ahmet I., 1...

Bilgin Pro
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