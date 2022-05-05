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  4. Araç lastiği bomba gibi patladı: 2 ölü

Araç lastiği bomba gibi patladı: 2 ölü

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde bir buldozer lastiğinin şişirilmesi sırasında patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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