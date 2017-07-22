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  3. 22 Temmuz 2017 20:21

Araç taşıyan tırın freni patladı, ortalık savaş alanına döndü

Beykoz'da araç taşıyan tırın yokuş aşağıya giderken freni patladı. Üstünden 5 araç bulunan tır yoldaki araçlara çarptı, arkasındaki araçlar üst üste devrildi, ortalık bir anda savaş alanına döndü.

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