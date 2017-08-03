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  3. 03 Ağustos 2017 12:45

Aracın çarptığı ayı telef oldu

Kastamonu’da sabah saatlerinde henüz tespit edilemeyen bir aracın çarptığı ayı, telef oldu.

Video Galeri
Kuruyemişin atası kavurga
Kuruyemişin atası kavurga
Video Galeri
İlk hac kafilesi uğurlandı; duygusal anlar yaşandı
İlk hac kafilesi uğurlandı; duygusal anlar yaşandı
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Dolunun vurduğu araçlarınızın değerini düşürmeyin
Dolunun vurduğu araçlarınızın değerini düşürmeyin
Video Galeri
Şehri arılar bastı
Şehri arılar bastı
Video Galeri
Mağazaya gelen elbise kolisinden yılan çıktı
Mağazaya gelen elbise kolisinden yılan çıktı
Video Galeri
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Babasının bir sözünü dinledi, her yıl bir kilo altın alıyor
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