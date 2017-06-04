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  3. 04 Haziran 2017 16:15

Aracın motoruna giren yavru kedi sürücüye zor anlar yaşattı

Mersin'de bir minibüsün motor kısmına giren yavru kedi, araç sahibine zor anlar yaşattı. Sıkışan yavru kedi, sanayi sitesinde tamirciler tarafından çıkarıldı.

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