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  3. 12 Haziran 2017 08:15

Aracına bomba koyulduğunu söyleyen şahıs polisi alarma geçirdi

Konya’da bir şahıs arkadaşlık sitesinde tanıştığı kişiyle buluşmak için gittiği sırada aracına bomba koyulduğu mesajı üzerine polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis araçta fünye ile patlatma yaptı ancak herhangi bir bomba izine rastlanmadı.

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