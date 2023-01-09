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Aracına çarpan taksiciyi dövdü

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İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki taksi şoförü bir otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası çıkan kavgada otomobil sürücüsü taksi şoförünü darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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