Anasayfa Video Galeriler Gündem Aracına çarpan taksiciyi dövdü Aracına çarpan taksiciyi dövdü 09 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 11:20 Güncelleme: 09 Ocak 2023 Pazartesi 11:20 İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki taksi şoförü bir otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası çıkan kavgada otomobil sürücüsü taksi şoförünü darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bbce5250a20f71c7267857" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bağcılar'da binanın kundaklanması kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan korumasına sinirlenip oyuncakla vurdu İstanbul'da taksici cinayeti kamerada! Döverek öldürdüler Gaziosmanpaşa'da namaz kıldığı sırada başından vuruldu Esra Rabia Ünal'ın kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu! -İslam'la dalga geçiyor- İstanbul'da korkutan yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Ankara'da silahlı saldırı: 1 yaralı İstanbul'da çocuk tacizcisine meydan dayağı kamerada Çamlıca Camii'nin otoparkında ''bulunanlara'' inanamayacaksınız!